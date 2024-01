L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato un’interruzione critica nella circolazione ferroviaria della Circumvesuviana a causa di un allagamento nella stazione di Scafati. Questo imprevisto ha determinato l’interruzione del servizio tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario, generando disagi significativi per i passeggeri. In risposta a questa situazione, diverse misure sono adottate per mitigare l’impatto sull’orario dei treni e sui passeggeri interessati. Prima dell’implementazione del servizio bus sostitutivo, il treno delle 13:38 da Napoli diretto a Poggiomarino è interrotto da Pompei Santuario verso Poggiomarino. Allo stesso modo, il treno delle 14:54 proveniente da Poggiomarino e diretto a Napoli è interrotto da Poggiomarino a Pompei Santuario, come da programmazione dell’orario ferroviario.

Ulteriori complicazioni si sono presentate a causa della carenza di personale, che ha portato alla soppressione del treno delle 15:26 da Napoli verso Poggiomarino, aggravando ulteriormente la situazione per i viaggiatori.

La decisione di sopprimere i treni e istituire un servizio bus sostitutivo è presa per gestire al meglio l’emergenza causata dall’allagamento della stazione di Scafati e per garantire alternative di trasporto ai passeggeri direttamente coinvolti dalla sospensione della tratta.