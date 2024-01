Nel piccolo borgo di Trevignano Romano, una voce mistica continua a parlare attraverso Gisella Cardia, una veggente che sostiene di comunicare direttamente con la Madonna. Questa volta, il messaggio della Madonna è un avvertimento grave, una profezia che si estende oltre i confini italiani, coinvolgendo anche il popolo francese e tedesco. Il messaggio, datato 27 gennaio, è un appello per prepararsi a una guerra imminente che cambierà il corso della storia per gli italiani, i francesi e i tedeschi. Secondo Gisella Cardia, la guerra è alle porte, e è giunto il momento per le persone di mettere in atto misure di precauzione per proteggere sé stessi e le loro famiglie.

Il consiglio della veggente è chiaro: “Fate scorte”. Questo richiama immediatamente alla mente l’immagine dei tempi difficili, quando nel 2020 la pandemia di Covid ha spinto le persone a fare incetta di generi alimentari, in particolare di lievito per la preparazione di dolci e focacce. Tuttavia, questa volta, l’appello è più serio e diretto, evocando una necessità di prepararsi non solo materialmente, ma anche spiritualmente.

Il richiamo al passato è evidente, ma la veggente sottolinea che non basta solo fare scorte nei supermercati per affrontare le difficoltà in arrivo. C’è una componente spirituale nell’appello, un invito a convertirsi per evitare il peggio. La Madonna sembra suggerire che, oltre alle risorse materiali, la forza interiore e la spiritualità saranno fondamentali per superare la tempesta imminente.

È importante notare che le profezie e gli avvertimenti di questo genere devono essere affrontati con prudenza e apertura mentale. Mentre alcune persone credono fermamente nelle visioni della veggente, altri potrebbero interpretarle con scetticismo. Tuttavia, in situazioni di incertezza, è comprensibile che alcune persone cerchino conforto e guida attraverso mezzi spirituali.