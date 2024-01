La Lotteria Italia del 6 gennaio 2024 ha distribuito premi significativi in diverse province italiane, portando gioia e fortuna a vari vincitori. Il primo premio, il cui biglietto serie F 306831 è abbinato al pacco di Iva Zanicchi, è assegnato a Milano per un valore di 5 milioni di euro. Questo sorteggio ha coinvolto anche altre province, con il secondo premio a Campagna (Salerno), il terzo ad Albuzzano (Pavia), il quarto a Roncadelle (Brescia) e il quinto a Montescudo Monte Colombo (Rimini). L’estrazione si è svolta presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai a Roma, rivelando i fortunati vincitori della Lotteria Italia. Con oltre 6 milioni e 700 mila biglietti venduti quest’anno, sono distribuiti premi giornalieri per un totale di 840 mila euro, annunciati durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi”. Tanti però i premi minori che si possono verificare CLICCANDO QUI.

La Lotteria Italia ha previsto 5 premi di prima categoria, con importi che vanno da 5 milioni a 1 milione di euro. Oltre a questi, sono stati messi in palio 210 premi complessivi per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro, inclusi premi di seconda e terza categoria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che ci saranno 15 premi di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20 mila euro ciascuno.

Rispetto all’anno precedente, il Comitato ha deciso di aumentare il numero dei premi di seconda e terza categoria, passando da 50 a 100 mila euro per i premi di seconda categoria. Ciò ha reso la Lotteria Italia un evento ancora più ricco di opportunità di vincita per i partecipanti, aggiungendo maggiore entusiasmo a questo tradizionale evento nazionale.