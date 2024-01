Nel tranquillo comune di Casarano, una tragica scoperta ha sconvolto la comunità. Ieri sera, una giovane donna di 26 anni, identificata come Roberta Bertacchi, è trovata senza vita sul balcone della sua abitazione, in circostanze ancora in fase di indagine. Secondo le fonti investigative, Roberta Bertacchi è scoperta impiccata utilizzando una sciarpa appartenente alla squadra di calcio locale, il Casarano, sua squadre del cuore. Sarebbe emerso che la sera precedente alla sua morte la giovane avrebbe litigato con il fidanzato, un uomo di 35 anni legato agli ambienti ultras.

Si ritiene che il litigio tra la vittima e il fidanzato sia avvenuto in un locale di Casarano, con alcuni testimoni che sono attualmente ascoltati dalle autorità investigative. Sembra che la madre della giovane avesse espresso contrarietà alla relazione di sua figlia con il suo attuale fidanzato. Al momento, non ci sono identificati né indagati, né ci sono ipotesi di reato specifiche. Tuttavia, la pista principale sembra essere quella dell’istigazione al suicidio, supportata dalle prime analisi della scena del crimine e dei resoconti sanitari.

Mentre le indagini sono in corso, è importante rispettare la privacy della famiglia e delle persone coinvolte. La salma di Roberta Bertacchi è attualmente presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa di un’autopsia, e le indagini sono coordinate dal magistrato Maria Rosaria Petrolo della procura di Lecce.