Durante le Festività Natalizie, periodo in cui la richiesta di assistenza agli anziani aumenta, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli presso le strutture socioassistenziali. L’obiettivo era verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza. Durante le ispezioni sono rilevate alcune irregolarità in quattro strutture, principalmente legate a carenze igienico-sanitarie, strutturali-organizzative e alla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro.

Le non conformità individuate hanno incluso situazioni quali la presenza di un numero insufficiente di operatori per garantire un adeguato livello di assistenza, un sovraffollamento delle strutture rispetto alla capienza massima autorizzata, l’assenza di campanelli di chiamata presso i posti letto degli anziani, bagni con piatti doccia rialzati rispetto al livello del pavimento e stanze non conformi alle misure minime richieste, inferiori ai nove metri quadrati.

Tali irregolarità sono segnalate ai Piani di Zona competenti affinché siano prontamente corrette, garantendo un adeguato livello di assistenza agli anziani ospitati.

Nella provincia di Avellino, i controlli sono condotti in collaborazione con i Vigili del Fuoco del locale Dipartimento, rilevando, in due casi, irregolarità anche sotto il profilo della sicurezza antincendio. Queste irregolarità comprendevano la presenza di arredi e tendaggi non conformi alle normative di reazione al fuoco, ritardi nei controlli dell’impianto di rilevazione dei fumi, mancato aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, e la mancanza di personale adeguatamente formato per la gestione delle emergenze incendio.