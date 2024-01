La comunità di Sant’Antonio Abate è in lutto a seguito della tragica morte di Raffaele Acampora, conosciuto affettuosamente come “Lello”. Il rider di 51 anni è rimasto investito ieri sera da un treno della Circumvesuviana lungo la linea Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino. L’incidente è avvenuto presso un passaggio a livello senza barriere situato in via Berardinetti a Scafati, tra le fermate di San Pietro e Cangiani.

Dinamica dell’Incidente:

L’investimento è avvenuto mentre Lello attraversava il passaggio a livello in sella al suo scooter. Nonostante i segnalatori ottici e acustici, identificati come “soa”, fossero in funzione, il treno lo ha travolto in modo devastante. Le indagini dei carabinieri di Scafati sono in corso per chiarire la dinamica precisa dell’incidente.

Commossi Addii sui Social:

La notizia della tragica perdita di Lello Acampora ha suscitato un’ondata di dolore e affetto sulla piattaforma dei social media. Gli amici ricordano la dedizione e l’attenzione al lavoro di Lello, salutandolo con messaggi commoventi.

Intervento del Sindacato Orsa:

Il sindacato Orsa ha preso posizione sulla vicenda, sottolineando la necessità di sostituire i passaggi a livello senza barriere con sistemi automatici. Il sindacato evidenzia le difficoltà economiche delle aziende, la gestione apatica e gli ostacoli burocratici che impediscono l’installazione di barriere automatiche. Esprime rammarico per l’ennesimo incidente mortale su un passaggio a livello e la mancata comprensione dell’anacronismo di tali situazioni nella società contemporanea.