Ieri pomeriggio, un destino crudele ha sconvolto la tranquilla cittadina di Scauri, portando via una delle famiglie più rispettate della comunità. Maria Giovanna Lioniello, 59 anni, docente dell’Istituto Albeghiero Angelo Celletti di Formia e Vincenzo Lioniello, dipendente del Comune di Minturno, hanno perso la vita a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, entrambi vittime di un improvviso infarto. Una storia d’amore e dedizione che sembrava inattaccabile, distrutta in un istante.

Maria Giovanna, impegnata in un collegio docenti nella sua scuola, nulla faceva presagire il tragico destino che l’avrebbe colpita. Rientrata a casa, mentre svolgeva le normali attività domestiche, si è improvvisamente accasciata, colpita da un malore fulminante, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, i soccorritori non sono riusciti a salvarla, e la donna è dichiarata morta sul posto, senza possibilità di trasporto in ospedale.

Il marito, Carmelo Martinoli, 64 anni, da poco in pensione e dipendente di Acqualatina, ha appreso con sgomento la notizia della morte della moglie. Afflitto dal dolore per la perdita improvvisa, Carmelo è colpito da un infarto, forse causato dalla devastante notizia. I soccorritori, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a salvarlo, e pochi minuti dopo la moglie, anche lui è stato dichiarato morto.

La coppia, che ha costruito una vita attorno ai loro figli, Giovanni e Clementina, si trovava ad affrontare la laurea della figlia maggiore proprio oggi, una cerimonia che ora si svolgerà tra il dolore e la mancanza dei loro genitori affettuosi. Clementina, laureanda in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma, avrebbe dovuto celebrare il traguardo insieme alla sua famiglia, ma si trova ora ad affrontare questa gioia insieme al peso della perdita.

La comunità di Scauri si è stretta attorno ai figli della coppia, Giovanni e Clementina, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore insopportabile. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio, definendo l’accaduto una tragedia che ha lasciato la comunità di Minturno frastornata.

I funerali di Maria Giovanna e Carmelo si terranno domani mattina alle 10 nella Chiesa dell’Immacolata a Scauri, un momento per piangere la perdita di due vite così preziose e celebrare l’amore e la dedizione che hanno condiviso per tutti questi anni.