Un vasto scandalo finanziario ha coinvolto 83 persone, sei delle quali sono arrestate, in una frode ai danni di Poste Italiane per un ammontare di 130 milioni di euro. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, hanno portato alla luce un intricato sistema di truffa basato su crediti d’imposta ottenuti attraverso il decreto Rilancio. Il modus operandi coinvolgeva 50 società esistenti solo sulla carta, le cui rappresentanze legali avrebbero dichiarato falsamente di essere impegnate in lavori di riqualificazione energetica e rifacimento di facciate di edifici residenziali in varie regioni italiane. I lavori, tuttavia, non erano mai effettivamente eseguiti. Sfruttando il superbonus, queste società accumulavano crediti di imposta cedibili a terzi, in questo caso, Poste Italiane.

Le indagini hanno rivelato che i crediti, ottenuti in modo fraudolento, erano ceduti a Poste Italiane, all’insaputa della società, in cambio di diversi milioni di euro. Successivamente, gli indagati avrebbero fatto sparire il danaro attraverso una rete complessa di soggetti e società compiacenti, sia italiane che estere, con particolare menzione di soggetti cinesi.

Nel corso delle operazioni, la Compagnia Pronto Impiego di Aversa ha sequestrato 16 milioni di euro a 34 indagati, ritenuti il profitto derivante dal reato. Inoltre, sono stati sequestrati 48 milioni di crediti d’imposta fittizi a altre 35 persone coinvolte nel caso.

I reati contestati comprendono la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l’autoriciclaggio. L’arresto di sei persone e il sequestro di notevoli somme di denaro rappresentano un duro colpo per la presunta rete criminale che ha orchestrato questa truffa su larga scala.

L’indagine continua, con gli inquirenti che stanno valutando ulteriori implicazioni e coinvolgimenti nelle attività illegali. L’epilogo di questa vicenda potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche di controllo e vigilanza adottate dalle istituzioni finanziarie in Italia.