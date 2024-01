L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato la data ufficiale di pagamento dell’assegno di inclusione, destinato a coloro che hanno presentato la domanda entro il 7 gennaio di quest’anno. Ciò che rende questa notizia ancor più sorprendente è l’importo più elevato di quanto inizialmente previsto, rappresentando una gradita sorpresa per gli aventi diritto. L’assegno di inclusione, che sarà erogato il 26 gennaio, ha sorpreso per l’importo più consistente rispetto al Reddito di Cittadinanza, una misura che è stata oggetto di critiche da parte del governo di Giorgia Meloni. Sebbene il nuovo bonus non presenti particolari differenze rispetto al Reddito di Cittadinanza, gli importi saranno notevolmente più alti.

Vincenzo Caridi, direttore generale dell’INPS, ha dichiarato che l’Assegno di Inclusione avrà un importo superiore a quello del Reddito di Cittadinanza erogato negli anni precedenti. Questa sorpresa finanziaria beneficerà circa 500.000 famiglie che riceveranno la convocazione da Poste Italiane per la consegna della carta acquisti, sulla quale sarà caricata la prima rata dell’assegno.

Per accedere a questo beneficio, è necessario che il reddito sia pari a zero e che non si rientri nella categoria dei maggiorenni occupabili. In termini di importi, essi possono salire fino a 1.150 euro nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti soggetti affetti da disabilità grave. È prevista anche la possibilità di ottenere un’integrazione aggiuntiva di 350 euro al mese per i soggetti maggiorenni occupabili. Questi ultimi avranno accesso anche al Supporto per la Formazione e il Lavoro.