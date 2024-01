La Direzione Investigativa Antimafia ha recentemente eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. L’azione mira a colpire presunti illeciti finanziari e patrimoniali che coinvolgono quote di partecipazione e un terreno agricolo a Scafati, del valore complessivo di 250mila euro, riconducibili a un individuo identificato con le iniziali G. C. L’operazione è scaturita dalla rilevazione di una sproporzione significativa tra il patrimonio e la capacità reddituale dell’indiziato, sollevando sospetti di coinvolgimento in attività di trasferimento fraudolento di valori. La Procura ha avanzato la richiesta di sequestro preventivo come misura cautelare, al fine di preservare potenziali prove e impedire ulteriori movimenti illeciti di beni.

Il sequestro riguarda le quote di partecipazione e un terreno agricolo situato a Scafati, evidenziando il valore complessivo di 250mila euro. L’indagine potrebbe svelare connessioni più ampie con il mondo della criminalità organizzata o comportamenti illeciti finalizzati a nascondere o trasferire risorse in modo fraudolento.

L’operazione testimonia l’impegno continuo delle autorità nella lotta contro le attività illegali e l’uso improprio dei beni. Il provvedimento di sequestro preventivo rappresenta un passo significativo nell’azione investigativa, permettendo alle autorità di approfondire ulteriormente la questione e, se del caso, avanzare ulteriori accuse.