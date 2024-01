Un allarme per l’aumento della criminalità nell’area settentrionale di Napoli ha scosso la comunità locale, poiché gli investigatori intensificano le loro ricerche per individuare e affrontare la cosiddetta “banda della Bmw”, responsabile di una serie di azioni delittuose L’ultima incursione della banda ha avuto luogo nella notte scorsa in via Marchesella, una strada tra Giugliano e Villaricca. Cinque individui a bordo di una Bmw Serie 3 hanno preso di mira il negozio di elettronica “Varan Store”. Attorno alle 3 del mattino, la banda si è avvicinata al negozio con l’intenzione di compiere un furto.

Quattro persone, con il volto coperto da passamontagna per non essere riconosciuti, sono scese dalla vettura e hanno tentato di forzare la saracinesca del negozio utilizzando attrezzi da scasso e spranghe. Nel frattempo, le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena, inclusa la targa della Bmw, registrando i tentativi di effrazione. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri insieme alla denuncia presentata dal proprietario del negozio.

Tuttavia, l’azione dei malviventi è stata interrotta grazie alle grida di un residente svegliato dai rumori provenienti dall’attività. I cinque criminali si sono dunque dati alla fuga, con quattro di loro in strada e uno pronto a partire con l’auto.

Questo sembra essere solo l’ultimo di una serie di raid messi in atto dalla stessa banda. Nei giorni precedenti l’Epifania, altri negozi sembrano essere stati presi di mira, incluso un negozio di telefonia a Qualiano. I furti notturni hanno coinvolto anche un bar e un centro scommesse, lasciando dietro di sé danni e scompiglio.