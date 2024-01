Due nuovi video registrati dalle telecamere di sorveglianza sono stati inviati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nel primo si vede una coppia di ladri introdursi in un parco privato a Giugliano scassinando il cancello per poi scappare via dopo aver rubato una macchina. Nel secondo, registrato ad Arzano, si vede un’altra coppia di ladri che dopo aver rubato una vespa dal cortile di una abitazione porta via addirittura i panni stesi.

“Ci troviamo di fronte all’avanzata di una criminalità sempre più fuori controllo, pronta ad assaltare le case dei cittadini per portare via tutto ciò che trovano. Compresi i panni stesi ad asciugare, come avvenuto nell’incredibile episodio di Arzano. Di fronte a questa ondata di reati compiuti tra Napoli e provincia da una massa sempre crescente di criminali disperati, occorre una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio. Non possiamo tollerare che i cittadini onesti siano costretti a barricarsi in casa per difendersi da predatori di ogni sorta. Il rischio che possa accadere una tragedia si fa sempre più concreto. C’è bisogno di misure straordinarie e di un incremento reale delle forze dell’ordine in campo per rispondere alla legittima richiesta di sicurezza dei cittadini”. Questo il commento del deputato Borrelli.