L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è diventato un documento di grande rilevanza per le famiglie, valendo tanto, se non di più, delle dichiarazioni dei redditi. La sua validità si manifesta nell’accesso a prestazioni assistenziali, bonus, e agevolazioni nel diritto allo studio, sussidi, e altri aiuti statali. Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il primo passo per ottenere un ISEE valido, che a sua volta determinerà il diritto o meno a determinate prestazioni.

Un lettore ci chiede: “Ho appena rinnovato l’ISEE per il 2024 con un valore di 9.000 euro. A cosa ho diritto e quali bonus posso ottenere in base a questa certificazione?”

1. Assegno Unico e Universale:

L’Assegno Unico e Universale rappresenta un aiuto significativo per le famiglie con figli. Mentre l’ISEE non è strettamente necessario per accedere all’assegno, determina l’importo dell’aiuto. Con un ISEE di 9.000 euro, la famiglia potrebbe beneficiare dell’assegno massimo previsto.

2. Bonus Sociale Acqua, Gas e Luce:

Il bonus sociale sulle bollette è ancora in vigore nel 2024. Tuttavia, le soglie ISEE sono leggermente meno favorevoli rispetto al 2023. Con un ISEE di 9.000 euro, la famiglia ha diritto a beneficiare di uno sconto automatico sulle bollette di acqua, gas e luce.

3. Contributo Straordinario sulla Luce:

Per il primo trimestre del 2024, sarà disponibile il contributo straordinario sulla luce. La soglia ISEE da rispettare è quella valida per il bonus sociale del 2023, ovvero 15.000 euro per famiglie con meno di 4 figli a carico e 30.000 euro per le altre.

4. Sussidi ADI e SFL:

I nuovi sussidi ADI e SFL sono collegati all’ISEE e possono essere richiesti da famiglie con specifiche condizioni, come la presenza di soggetti sopra i 60 anni, sotto i 18 anni, invalidi o presi in carico dai servizi sociali comunali.

5. Assegno di Inclusione:

L’Assegno di Inclusione è destinato a famiglie in particolari situazioni di difficoltà economica e sociale. Il limite ISEE da rispettare è di 9.360 euro.

6. Bonus Asilo Nido:

L’ISEE è un elemento determinante anche per il bonus asilo nido. Con un ISEE fino a 25.000 euro, la famiglia può ottenere il bonus pieno, che vale fino a 3.000 euro annui.

7. Agevolazioni Locali:

L’ISEE è spesso utilizzato anche dalle Amministrazioni locali per concedere agevolazioni e aiuti a livello regionale o comunale. Presentare tempestivamente la DSU è fondamentale per accedere a questi benefici.