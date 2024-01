Nel 2024, il sistema dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) continua a essere fondamentale per valutare e fornire agevolazioni a famiglie in difficoltà economica. Il calcolo dell’ISEE tiene conto delle entrate di tutti i membri del nucleo familiare e della sua composizione. Le novità introdotte dal 1° gennaio 2024 riguardano il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utilizzato per calcolare l’ISEE. Queste modifiche mirano a garantire maggiori agevolazioni, soprattutto per le famiglie con un ISEE basso.

Le agevolazioni riguardano diverse spese quotidiane, come bollette di gas, luce, acqua e telefono. Ad esempio, per il servizio telefonico, è previsto uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica per coloro che hanno un ISEE 2024 inferiore a una certa soglia, che varia in base all’operatore.

Il bonus sociale per gas, acqua e luce è un’altra forma di supporto, con il limite di reddito che varia in base alla composizione del nucleo familiare. Ad esempio, per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, il valore massimo dell’ISEE non dovrebbe superare i 20.000 euro.

La Carta Acquisti Ordinaria è un’altra opportunità concessa a famiglie in difficoltà, offrendo una carta di pagamento elettronica con accredito bimestrale di 80 euro. Questa carta può essere utilizzata per la spesa alimentare e il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali, soggetta a specifici requisiti di ISEE.

Inoltre, nel 2024 è confermata la Carta Dedicata a Te, rivolta a individui con ISEE non superiore a una certa soglia e che non siano titolari di altri sostegni al reddito. L’Assegno di Inclusione, invece, è destinato a famiglie considerate fragili, con specifici membri, come minori, disabili o componenti con più di 60 anni, e con un ISEE inferiore a una determinata cifra.