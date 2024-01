Il Senato ha dato il via libera al Disegno di Legge di Bilancio 2024 con un margine di voti che ha permesso il suo passaggio alla Camera dei Deputati. Durante questo processo, è approvato l’emendamento n. 1.9000, che sostituisce la prima sezione del disegno di legge. Il Governo ha chiesto la questione di fiducia, ottenendo il supporto di 112 senatori, mentre 76 si sono opposti e tre si sono astenuti. Questo voto ha portato anche all’inclusione della Nota di variazioni.

Una delle misure significative contenute nel disegno di legge è il bonus assegnato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 ai clienti beneficiari del bonus sociale elettrico. Questa agevolazione è destinata a ridurre le spese energetiche delle famiglie in difficoltà economica o fisica ed è erogata automaticamente, senza necessità di presentare una domanda.

Il contributo straordinario seguirà le stesse modalità applicate per i mesi precedenti del 2023, aumentando in base al numero di componenti del nucleo familiare. Per il 2024 è destinato un budget massimo di 200 milioni di euro per questo scopo, con il trasferimento di tale importo alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Oltre al bonus sociale elettrico, il disegno di legge include un esonero parziale sui contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti per l’intero anno 2024. L’importo dell’esonero varierà dal 6% al 7% in base alla retribuzione imponibile e non influenzerà il pagamento della tredicesima mensilità. Va sottolineato che l’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche non subirà alcuna modifica.