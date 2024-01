Un 25enne è stato investito sul lungomare di Napoli la notte di Capodanno. L’uomo è stato immediatamente trasportato e ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare. Alla guida dell’auto che ha commesso l’investimento un uomo di 34 anni, che si è fermato a prestare soccorso. L’automobile è stata posta sotto sequestro e la persona alla guida sottoposta a test tossicologici.

“Basta morti e feriti nelle strade di Napoli e di tutta Italia. E’ da tempo che attendo le nuove norme del codice della strada che, a mio parere, devono prevedere un inasprimento anche per chi, in auto o in moto, corre a velocità troppo elevate nelle strade cittadine. Chi commette queste infrazioni va punito come se avesse commesso un tentato omicidio. Sfrecciare per le vie cittadine, anche se si tratta di strade ampie, rappresenta un grave pericolo per l’incolumità di tutti. Questi folli trasformano le nostre città in veri e propri circuiti, raggiungendo velocità a volte ben superiori ai 100km/h. Questi comportamenti sono pericolosissimi e vanno puniti duramente anche con misure preventive. Sono già troppe le morti che abbiamo dovuto piangere in questi anni, ora si proceda in maniera seria e spedita con la messa in sicurezza delle strade”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.