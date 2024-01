Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Castel Volturno, quando un uomo di origine africana è finito travolto e ucciso da un’auto. La dinamica dell’evento, secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale di Caserta, ha rivelato che la vittima stava camminando lungo il margine della carreggiata quando è rimasta brutalmente centrata da un’auto con a bordo due individui. L’auto coinvolta nell’incidente ha, prima dell’impatto fatale, urtato anche un’altra vettura. Ciò che ha reso ancora più sconvolgente la situazione è il fatto che i responsabili dell’investimento non solo hanno continuato la loro marcia, ma hanno anche abbandonato l’auto coinvolta.

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Stradale di Caserta e del commissariato di Castel Volturno, sono attualmente impegnate in una caccia senza quartiere per identificare e rintracciare gli autori di questo gesto irresponsabile e mortale.