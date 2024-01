Un tragico incidente ha scosso la tranquilla via Fondobosso di Barano d’Ischia venerdì sera intorno alle 18:30, quando un pedone di 72 anni è finito investito da uno scooter. Sul motociclo, guidato da un giovane di soli 18 anni e senza precedenti penali, entrambi coinvolti nell’incidente, erano trasportati in ambulanza all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno. Il pedone, residente a Barano d’Ischia, ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in prognosi riservata, mentre il giovane conducente dello scooter è trattenuto in “Osservazione Breve Intensiva”.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri dell’Alquota Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e raccogliere i rilievi. La dinamica dell’incidente rimane al momento da chiarire, con gli inquirenti al lavoro per comprendere esattamente come si sia svolta la tragica sequenza degli eventi.

La comunità locale è in sospeso e nella speranza di ricevere aggiornamenti sulla salute del pedone coinvolto, mentre gli investigatori cercano di fare luce sulla dinamica dell’accaduto per comprendere pienamente le circostanze che hanno portato a questo grave incidente.