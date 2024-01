In provincia di Foggia, un anziano di 78 anni residente ad Ariano Irpino è denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale. La vittima dell’incidente, dichiarando di essere investita dal veicolo dell’anziano, ha riferito che quest’ultimo, sotto la scusa di spostare l’auto, si è dileguato senza prestare soccorso. L’anziano alla guida del veicolo ha ignorato le lesioni causate dalla collisione e ha rapidamente lasciato il luogo dell’incidente. Le indagini condotte hanno permesso di risalire all’identità del 78enne, che è deferito per il reato di omissione di soccorso.

L’omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale è un comportamento gravemente sanzionato dalla legge, poiché implica la mancanza di assistenza a una persona ferita in un incidente. La denuncia presso la Procura della Repubblica indica che le autorità stanno agendo per perseguire la responsabilità legale dell’anziano coinvolto nell’incidente.