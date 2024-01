Lungo la A30, si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità imprenditoriale: Domenico Defina, 38 anni, titolare insieme al socio Raffaele Franzè di un’azienda specializzata nell’installazione di infissi e serramenti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina. Domenico Defina, originario di Stefanaconi, insieme al socio aveva trasferito l’attività dalla sua città natale alla zona industriale di Ionadi, un cambiamento significativo nel percorso imprenditoriale che li aveva visti operare nel settore. L’incidente si è verificato lungo il tratto della A30 compreso tra il bivio con la A1 e Nola, in direzione Salerno. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che l’auto su cui viaggiava insieme al socio si è ribaltata più volte, causando la tragica perdita di Domenico Defina. Il suo socio è trasportato in ospedale, e le sue condizioni sono attualmente al vaglio dei medici.

Entrambi erano in Campania per questioni di lavoro, rientrando in Calabria al momento dell’incidente. Domenico Defina, che da tempo risiedeva a San Calogero nel Vibonese dopo il matrimonio, lascia un vuoto profondo nella sua comunità d’origine. Il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, ha espresso il cordoglio della comunità per la tragica scomparsa di Defina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.