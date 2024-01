Una triste notizia scuote la comunità di Teggiano: il 71enne coinvolto in un grave incidente stradale il 16 ottobre scorso a Sala Consilina ha perso la vita dopo tre mesi di lotta contro le gravi ferite riportate. Le circostanze che hanno portato all’incidente restano ancora avvolte nel mistero, ma sembra che l’uomo abbia improvvisamente perso il controllo della sua vettura, finendo fuori dalla carreggiata. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, e l’ambulanza del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla e successivamente al San Luca di Vallo della Lucania. In seguito, è ricoverato al Policlinico “Federico II” di Napoli, dove ha combattuto coraggiosamente per la propria vita.

Nonostante gli sforzi del personale medico e i trattamenti ricevuti nel corso di questi mesi, il 71enne non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell’incidente. La notizia del suo decesso ha gettato un’ombra di tristezza sulla comunità locale.

Le esequie dell’uomo si terranno oggi nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano alle ore 11.00, un momento che unirà amici, familiari e conoscenti per condividere il dolore e dare l’ultimo saluto a colui che è finito tragicamente strappato alla vita.