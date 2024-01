Questa mattina, in prossimità dell’uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, si è verificato un bruttissimo incidente stradale. Nello scontro è rimasta coinvolta una macchina a bordo della quale viaggiava una giovane infermiera, Tonia Sarno, la quale adesso si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. La notizia ha scosso la comunità e i colleghi di Tonia, tanto che sulla pagina social ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ è pubblicato un post di vicinanza ed incoraggiamento. Il messaggio recita: «Forza Tonia! Riprenditi presto! Stamattina la nostra collega infermiera 118 Tonia Sarno è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico sulla tangenziale di Napoli, adesso lotta nella rianimazione del Cardarelli. Siamo sicuri che si riprenderà alla grande! Forza Tonia».

La solidarietà e gli auguri di pronta guarigione stanno affluendo da parte di amici, colleghi e conoscenti di Tonia. La comunità si unisce nell’esprimere speranza e sostegno per la tempestiva ripresa della giovane infermiera, augurandole di superare questa difficile prova. Il team medico dell’ospedale Cardarelli è al lavoro per garantire le cure necessarie a Tonia Sarno, e la speranza di tutti è che la sua forza e dedizione possano aiutarla a superare questo momento difficile.