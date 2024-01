Nell’alba del nuovo anno, un tragico incidente stradale ha scosso profondamente la comunità artistica e i fan a Castellammare di Stabia. Coinvolto nell’incidente, Adam Jendoubi, 23 anni, attore noto per il suo ruolo in “La paranza dei bambini” e per essere stato protagonista nei video musicali di Liberato, è rimasto gravemente ferito. Le circostanze esatte dell’incidente, avvenuto in viale delle Terme, sono ancora al centro delle indagini. Adam, originario di Napoli e considerato un volto emergente nella scena artistica, lo hanno trovato dopo aver perso il controllo del suo scooter Honda SH 125, riportando gravi fratture al cranio.

Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente, praticando immediatamente una prima rianimazione, poiché il giovane era in arresto cardiaco al loro arrivo. Successivamente, è trasferito d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva, lottando per la vita.

Adam Jendoubi, conosciuto per il suo talento e la sua presenza in diverse produzioni cinematografiche e musicali, ha lasciato una profonda preoccupazione tra i suoi fan e la comunità artistica. Molti stanno pregando per il suo rapido recupero e la sua guarigione.