Nel cuore della comunità di Agerola, una tragedia ha scosso la giornata quando Onofrio Fusco, 35 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il giovane, figlio di un rispettato imprenditore caseario locale, stava rientrando da un’uscita in moto in Costa d’Amalfi, insieme a un amico che lo precedeva su un’altra motocicletta. L’incidente è avvenuto quando mancava appena un chilometro da casa, in via Villani, una strada a senso unico nella frazione di Bomerano. Nonostante Onofrio Fusco indossasse regolarmente il casco, l’impatto con l’asfalto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la morte di Onofrio Fusco è stata confermata, e la salma è rimasta sull’asfalto fino all’arrivo del magistrato di turno della Procura di Napoli, che ha autorizzato il trasferimento presso l’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Le circostanze esatte dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. L’amico di Onofrio, che lo precedeva sulla strada, è stato testimone impotente dell’accaduto e si trova sotto shock.

Onofrio Fusco lascia la moglie e una figlia di sei anni. La comunità di Agerola è unita nel dolore per questa tragica perdita, e gli amici e i familiari di Onofrio cercano di trovare conforto l’uno nell’altro mentre affrontano il difficile processo di elaborazione di questa notizia devastante.