Una notte segnata da un drammatico incidente stradale a Benevento ha lasciato otto persone ferite, tre delle quali sono trasportate in ospedale in condizioni critiche. Lo scontro avvenuto intorno alle 4 lungo la statale Appia, tra la rotonda del centro commerciale e i semafori di San Vito, ha coinvolto una Fiat Idea e una Fiat Punto. Le vittime, tutte giovani, sono rimaste coinvolte nella collisione. Due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale, insieme ai carabinieri e numerose ambulanze del 118, sono giunte immediatamente sul luogo dell’incidente. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre le persone rimaste intrappolate nelle vetture, mentre i sanitari hanno soccorso e trasportato i feriti negli ospedali della zona.

Tra i feriti, due sono trasferiti in ospedali campani, mentre una 22enne, originaria di Sant’Agata de’ Goti, è trasportata in elicottero all’ospedale di Nocera Inferiore. La situazione della giovane è giudicata critica, determinando l’intervento dell’elisoccorso da Napoli per il trasferimento.

Gli otto coinvolti nell’incidente sono: due 24enni e una 23enne di Forchia, una 22enne di Montesarchio, una 23enne di Sant’Agata de’ Goti – la cui condizione risulta essere la più grave -, un 48enne e una 21enne di Apollosa, e una 21enne proveniente dalla provincia di Roma.