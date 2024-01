Nella notte tra Boscoreale e Terzigno un evento drammatico ha scosso la comunità locale. Poco dopo la mezzanotte, un giovane a bordo di uno scooter è rimasto coinvolto in un grave incidente con un’automobile all’altezza della rotonda dei Passanti. Il risultato è un ferimento serio che ha richiesto il trasporto urgente del giovane in codice rosso al pronto soccorso. Nonostante le ferite profonde riportate nel corso della collisione, fortunatamente, le autorità mediche hanno riferito che il giovane non sarebbe in imminente pericolo di vita. Tuttavia, la gravità delle lesioni subite evidenzia il rischio intrinseco a cui vanno incontro i conducenti di scooter quando si trovano in incidenti stradali.

Le dinamiche esatte dell’incidente restano da chiarire e sono oggetto di approfondita indagine da parte delle autorità competenti, rappresentate dai carabinieri di Torre Annunziata che hanno immediatamente preso in carico la situazione.

Questa non è l’unico sinistro della notte nella zona. Poco prima in Via Passanti Flocco a Poggiomarino, si è verificato un incidente simile coinvolgendo anch’esso un giovane su uno scooter. In questo caso, fortunatamente, le conseguenze sono risultate meno gravi.