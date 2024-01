Nel corso di un’operazione antidroga mirata nel Napoletano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno fatto un’importante scoperta, coinvolgendo insospettabili famiglie in possesso di sostanze stupefacenti. Tra le località interessate rientrano il Parco Verde di Caivano, Afragola, Casoria e il Casertano.

Il Caso di Orta di Atella:

Nel tranquillo centro di Orta di Atella, l’azione dei Carabinieri si è concentrata su una famiglia apparentemente ordinaria. Marito e moglie, entrambi incensurati di 41 anni, insieme ai loro tre figli minori di 10, 5 e 2 anni, sono stati coinvolti in un blitz antidroga. La perquisizione ha portato al rinvenimento di 400 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e documentazione relativa allo spaccio. I coniugi sono stati arrestati e trasferiti in carcere, mentre i bambini sono stati affidati ai nonni. In un ulteriore sviluppo, la donna è stata trovata in possesso di una carta di identità falsa, suscitando ulteriori indagini.

Il Caso di Afragola:

Ad Afragola, i Carabinieri hanno messo sotto torchio la residenza di Pasquale Varriale, un 45enne già agli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In casa con lui, anche il 23enne Vincenzo De Rosa, noto alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso i due mentre confezionavano dosi di droga, e nonostante la loro presenza, hanno cercato di sbarazzarsi delle sostanze, gettandole nel water.

Il Nascondiglio Insolito:

La ricerca della droga ha portato a un nascondiglio insolito nel pozzetto della fecale all’interno della corte condominiale. Qui sono state rinvenute e sequestrate 47 dosi di cocaina, 12 dosi di marijuana e materiale per il confezionamento. Inoltre, nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati 1520 euro. Entrambi gli individui sono stati arrestati.