Nella notte scorsa, un violento incendio ha distrutto un deposito agricolo in via Canali a Contrada. L’evento ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse, ma fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte. Attualmente, le autorità stanno indagando sull’origine dell’incendio, senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella del dolo.

Dinamica dell’Incendio:

L’incendio è scoppiato intorno alle 3 di notte, provocando danni considerevoli al deposito agricolo. Due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono state inviate sul luogo per gestire l’emergenza. Le fiamme hanno reso necessarie operazioni di spegnimento complesse, richiedendo la massima prontezza e competenza da parte dei pompieri.

Intervento delle Autorità:

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano per effettuare i rilievi di propria competenza. La priorità è stata mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi e danni. Attualmente, si stanno svolgendo indagini per determinare la causa dell’incendio, esplorando diverse ipotesi, tra cui quella del dolo.

Esclusione di Coinvolgimento di Persone:

Fortunatamente, non sono state segnalate persone coinvolte nell’incidente, riducendo il rischio di danni fisici. Le squadre di emergenza hanno lavorato rapidamente per circoscrivere l’incendio e impedire la sua propagazione ad altre aree circostanti.