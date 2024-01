Questa mattina, una violenta fiammata ha devastato una vasta area di Torre del Greco, precisamente nella zona di via Giovanni XXIII, una delle arterie principali della periferia cittadina. L’incendio ha coinvolto alcune serre dedicate alla coltivazione di fiori, situandosi a breve distanza dalle pinete all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. L’intervento dei vigili del fuoco è complicato dalle condizioni proibitive e dalla posizione remota delle serre, rendendo l’estinzione un compito arduo.

Sviluppo dell’Incendio:

Gli inquirenti hanno accertato che l’incendio ha interessato una superficie estesa di almeno 700 metri quadrati, riducendo le serre a una distesa di cenere e detriti. L’operazione di spegnimento è stata resa difficile dalla posizione isolata delle serre rispetto alla strada pubblica. I vigili del fuoco del distaccamento locale hanno dovuto affrontare condizioni avverse, ma grazie al loro tempestivo intervento, hanno evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Ipotesi sulle Cause:

Le prime indagini sembrano inclinarsi verso l’ipotesi non dolosa delle fiamme. Non emergono segni evidenti di un’origine dolosa dell’incendio, ma gli investigatori stanno approfondendo ulteriormente per escludere ogni possibilità di azioni criminali. La zona è stata interessata da una coltre nera di fumo, chiaramente visibile anche a diversi isolati di distanza da via Giovanni XXIII.

Impatto Ambientale:

L’incendio ha causato danni significativi, non solo alle serre e alla loro produzione di fiori, ma anche all’ambiente circostante, soprattutto considerando la vicinanza al Parco Nazionale del Vesuvio. Le autorità ambientali stanno valutando l’estensione dei danni e l’impatto sulla flora e fauna della zona.