Un incendio di vasta portata ha colpito l’azienda di trasporto di Caserta, portando a una distruzione significativa nella notte. Le fiamme hanno divorato un’area di deposito a Pastorano, coinvolgendo otto autobus in via Latina. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, con il supporto di squadre aggiuntive, ha contribuito a limitare i danni, ma le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse.

I residenti della zona hanno allertato le autorità notando del fumo che si alzava dall’area parcheggio per autobus intorno alle ore 2 di notte. Le fiamme avevano avvolto gli autobus nel deposito di circa 1.800 metri quadri, creando una situazione di emergenza che richiedeva una risposta immediata.

I Vigili del Fuoco di Caserta, insieme alla squadra del distaccamento di Teano e autobotti provenienti da Aversa e dalla sede centrale del Comando, hanno lavorato instancabilmente per spegnere l’incendio. Le operazioni sono durate circa cinque ore, durante le quali i pompieri hanno affrontato le fiamme e cercato di preservare ciò che restava dei veicoli.

Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare la natura dell’incendio. Una delle ipotesi prese in considerazione è che l’evento possa essere stato doloso. Gli investigatori stanno analizzando attentamente le circostanze e raccogliendo prove per stabilire le cause sottostanti dell’incendio devastante.

L’impatto di questo disastro non si limita solo ai danni materiali, ma ha anche implicazioni per i servizi di trasporto nella regione. Le autorità locali e gli operatori dell’azienda coinvolta stanno collaborando per valutare la portata dei danni e sviluppare piani per ripristinare il servizio il prima possibile.