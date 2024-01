Dalla segnalazione dell’incendio di un SUV al numero di emergenza 112 fino all’individuazione e arresto del colpevole, già noto alle forze dell’ordine, i militari della Stazione di San Giorgio del Sannio non hanno perso tempo nelle loro indagini. L’attività info-investigativa dell’Arma ha consentito di risolvere prontamente il caso, grazie alla visione di telecamere presenti in zona e alla testimonianza di alcune persone. L’incendio, che ha coinvolto un SUV di recente immatricolazione parcheggiato in una via centrale del comune, è prontamente segnalato e affrontato dai vigili del fuoco del capoluogo, confermando la natura dolosa dell’atto. L’auto è finita completamente avvolta dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento tempestivo per spegnere l’incendio.

I Carabinieri, grazie alle prove raccolte e alle testimonianze, sono riusciti a individuare immediatamente l’autore dell’incendio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è fermato e arrestato in flagranza del reato di incendio doloso. Su disposizione della Procura, è stato successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Benevento.