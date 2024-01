La catena di discount non alimentare, Action, ha ufficialmente aperto le porte del suo primo punto vendita in Campania, precisamente ad Arzano, nel napoletano. L’inaugurazione è avvenuta ieri, accogliendo i residenti della zona con la promessa della “Formula Action” e un vasto assortimento di prodotti a prezzi convenienti.

L’Offerta di Action:

Il nuovo negozio, gestito da uno staff di 20 dipendenti, offrirà agli abitanti di Arzano un’ampia gamma di 6.000 prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche. Tra queste categorie rientrano giocattoli, prodotti per la casa, giardinaggio, bricolage e cibo. Action si distingue per la sua “Formula Action”, che si traduce in prezzi altamente competitivi. La catena promette un assortimento in continua evoluzione, con l’introduzione di 150 nuovi prodotti ogni settimana. Inoltre, più di 1.500 articoli saranno disponibili a un prezzo inferiore a 1 euro, con una media di costo per prodotto inferiore a 2 euro.

Dichiarazioni del Direttore Generale:

Philippe Levisse, Direttore Generale di Action in Italia, si è dichiarato entusiasta dell’apertura del negozio ad Arzano. Ha evidenziato l’importanza di scegliere posizioni strategiche per i nuovi punti vendita, garantendo un facile accesso, comodi parcheggi e la vicinanza a centri cittadini o commerciali. Levisse ha anche espresso gratitudine al team di Action per il successo continuo della catena.

Dettagli del Negozio:

Il punto vendita di Arzano occupa una superficie di vendita di 1.184 metri quadrati e si trova in via Atellana. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00, offrendo ai clienti ampie opportunità di acquisto durante tutta la settimana.