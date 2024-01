Una rapida e efficace operazione della Polizia Stradale ha portato al ritrovamento di un’auto rubata e allo smantellamento di un presunto gruppo criminale lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, nei pressi del Km 8 dell’autostrada A16, ha scoperto un’auto di colore bianco parzialmente coperta dalla vegetazione, con quattro individui intenti a smontarne alcune parti.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno accertato che il veicolo risultava essere rubato. Durante l’ispezione dell’auto, è rinvenuto un dispositivo disturbatore di frequenze, noto come “Jammer”, posizionato nell’alloggio accendisigari sul seggiolino lato passeggero. Questo strumento è progettato per inibire le frequenze, interferendo con i sistemi di sicurezza dell’auto e impedendo la localizzazione del veicolo, facilitando così l’asportazione del mezzo.

Il Jammer e una chiave millerighe, verosimilmente utilizzata per lo smontaggio dei pezzi dell’auto, sono sequestrati come prove dalla Polizia Stradale. Attualmente, le indagini sono in corso per identificare gli autori di questa attività criminale.