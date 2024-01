Una notte da incubo ha colpito il quartiere Rione Parco ad Avellino, a seguito di un incendio che ha coinvolto un camper e tre auto parcheggiate sotto i palazzi degli alloggi popolari. L’edificio è stato evacuato e i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, mentre si registravano danni ingenti all’abitazione del primo piano. Il sindaco Gianluca Festa è intervenuto sul posto, e nonostante gli sforzi, non si sono registrati feriti.

Cronaca dell’Incidente:

L’incendio è avvenuto in via Leonardo Di Capua, scatenando il panico tra gli abitanti del Rione Parco. I Vigili del Fuoco, richiamati dalla sala operativa del comando provinciale, sono giunti sul luogo dell’incidente con due squadre, affrontando non poche difficoltà per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Evacuazione e Danneggiamenti:

Durante le operazioni di soccorso, l’edificio è stato evacuato per garantire la sicurezza degli abitanti. Purtroppo, l’abitazione al primo piano ha subito danneggiamenti ingenti a causa dell’incendio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l’incidente, ma l’esperienza è stata sicuramente traumatica per la comunità coinvolta.

Indagini in Corso:

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per determinare l’origine dell’incendio e valutare se sia stato causato da cause accidentali o intenzionali. Questo passo è essenziale per comprendere l’evento e adottare eventuali misure preventive per il futuro.

Presenza del Sindaco:

Il sindaco Gianluca Festa si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente per coordinare gli sforzi di soccorso e fornire supporto alla comunità colpita. La sua presenza dimostra l’impegno delle autorità locali nel gestire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini.