Nella notte scorsa un principio d’incendio ha colpito un centro scommesse a Pomigliano D’Arco generando preoccupazione nella comunità locale. Le fiamme hanno interessato la serranda e una parte della facciata esterna del locale, senza fortunatamente causare danni all’interno o feriti tra i presenti. L’evento ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che si sono precipitati sul luogo in via Passariello per contenere la situazione. I carabinieri, insieme al corpo dei vigili del fuoco, hanno immediatamente adottato misure per limitare il danno e garantire la sicurezza nella zona interessata dall’incendio.

Al momento, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere la dinamica e la possibile matrice dell’incidente. Non è esclusa la natura dolosa dell’evento, e pertanto, le indagini proseguiranno per chiarire le cause precise di questo incidente.

La pronta risposta delle autorità locali ha svolto un ruolo fondamentale nel contenimento delle fiamme e nel prevenire ulteriori danni. Al momento, non si segnalano feriti, e non sono stati riportati danni significativi all’interno del centro scommesse.