È giunta una svolta significativa a Torre Annunziata, dove le autorità hanno preso provvedimenti drastici nei confronti di un’impresa funebre ritenuta fuorilegge. I Vigili Urbani, guidati dal Tenente Colonnello Giovanni Forgione, hanno condotto una serie di controlli presso l’impresa in questione, portando alla luce gravi irregolarità. In seguito ai controlli effettuati, è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per mancanza dei requisiti obbligatori. Questa decisione ha immediatamente sancito il divieto esecutivo di continuare l’operato come impresa funebre.

Il titolare dell’azienda, coinvolto nell’operazione, ha la possibilità di impugnare questa decisione e presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica. Si tratta di un passo cruciale che potrebbe determinare il futuro dell’attività e delle operazioni funebri nella zona.