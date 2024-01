Nel 2024, il Canone Rai subisce una riduzione significativa, passando da 90 a 70 euro per l’abbonamento a uso privato, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 19, legge n. 213/2023). La comunicazione degli importi dovuti per quest’anno è stata resa pubblica dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 1/E. Per i cittadini per i quali il pagamento del canone è incluso direttamente nella bolletta dell’energia elettrica o è addebitato sulla pensione, la riduzione comporterà semplicemente un importo inferiore trattenuto dall’impresa elettrica o dall’ente previdenziale.

Per coloro che non beneficiano dell’addebito automatico, come ad esempio coloro senza contratto di fornitura elettrica o nuovi titolari di abbonamento, è richiesto il versamento del canone entro il 31 gennaio 2024. L’importo dovuto è di 70 euro per l’intera annualità e può essere pagato tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo TVRI.

La tabella 2 della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate indica gli importi dovuti mensilmente per i nuovi abbonamenti, basati sul mese di inizio della detenzione dell’apparecchio TV.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili esempi dettagliati di compilazione del modello F24, sia nella sua versione ordinaria che semplificata, sia per i rinnovi (con codice tributo TVRI) che per i nuovi abbonamenti (con codice tributo TVNA). Queste risorse aiutano i contribuenti a compilare correttamente il modello F24 per il pagamento del Canone Rai, sia per chi deve effettuare il versamento dell’intera annualità entro il termine stabilito, sia per coloro che stanno attivando un nuovo abbonamento.