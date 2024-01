Il 5 febbraio 2024 segna il ritorno dell’atteso Recruitment Day di Hilton, un evento imperdibile per i professionisti del settore dell’ospitalità in cerca di nuove sfide e opportunità di carriera. Hilton, una delle catene alberghiere più prestigiose al mondo, offre l’opportunità di unirsi al suo team in alcuni degli hotel più rinomati d’Italia.

Modalità Inedite: Colloqui in Presenza

Una novità significativa di questa edizione è il cambio nella modalità di svolgimento dei colloqui, che saranno ora effettuati in presenza. Questa decisione mira a creare un’esperienza più diretta e autentica per i candidati, consentendo loro di incontrare di persona i recruiter di Hilton. L’evento si terrà in quattro città italiane: Venezia, Sorrento, Como e Roma, offrendo un’opportunità unica per i candidati di connettersi con l’azienda.

Opportunità in Diverse Regioni Italiane

Hilton è alla ricerca di nuovi Team Member per ruoli chiave in vari reparti, tra cui Food & Beverage, Front Office, Reservations e Housekeeping. Le proprietà coinvolte nella selezione si trovano in diverse regioni d’Italia. I colloqui per le posizioni disponibili si terranno presso le seguenti strutture:

Roma: Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel; Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton; Hilton Rome Airport; Hilton Garden Inn Rome Airport; Hilton Rome Eur La Lama e Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton.

Como: Hilton Milan; Hilton Lake Como; Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton; Hilton Garden Inn Milan North e DoubleTree by Hilton Brescia.

Venezia: Hilton Molino Stucky Venice.

Sorrento: Hilton Sorrento Palace.

Cultura del Lavoro Inclusiva e di Valore di Hilton

Fausto Ciarcia, Human Resources Director Italy di Hilton, sottolinea l’importanza di trovare persone motivate e appassionate per integrare i team degli hotel. Hilton è rinomata per la sua cultura del lavoro inclusiva e di valore. Nel 2023, l’azienda ha ottenuto il primo posto nella classifica World’s Best Workplace di Fortune e Great Place to Work, segnando una pietra miliare per il settore dell’ospitalità.

Benefit Esclusivi per i Team Member Hilton

I candidati che avranno successo e si uniranno al team Hilton avranno accesso a una serie di benefici esclusivi offerti dall’azienda. Hilton si impegna a offrire un ambiente di lavoro stimolante e gratificante, supportato da programmi di sviluppo professionale e opportunità di crescita.

Come Partecipare al Recruitment Day

Partecipare al Recruitment Day è semplice: i candidati possono consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi per le opportunità di loro interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo una prima revisione delle candidature da parte dello staff di LavoroTurismo, gli aspiranti più idonei saranno invitati a un colloquio telefonico. I candidati che supereranno questa fase saranno successivamente invitati a partecipare al colloquio in presenza, presso la struttura scelta.