La mattinata di oggi ha visto un’importante interruzione sulla A30 Caserta-Salerno, con la temporanea chiusura di un tratto significativo tra il bivio con la A1 e Nola in direzione Salerno. L’incidente autonomo, verificatosi all’altezza del km 18, coinvolge un’autovettura e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Secondo le informazioni fornite da Autostrade per l’Italia, l’incidente ha attirato l’attenzione dei Vigili del Fuoco, dei soccorsi sanitari, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il coordinamento tra questi organismi è essenziale per garantire la gestione efficace dell’emergenza e il ripristino della sicurezza stradale.

Al momento, il tratto chiuso della A30 registra un blocco totale del traffico e si stima una coda di circa 3 km. Gli utenti diretti verso Salerno sono fortemente consigliati a prendere in considerazione alternative per evitare ritardi significativi.

Per coloro che si dirigono verso Salerno, la soluzione proposta è quella di proseguire sulla A1 in direzione Napoli e successivamente immettersi sulla A16 Napoli-Canosa. Questo percorso alternativo è stato indicato dalle autorità per facilitare una viabilità più fluida e minimizzare i disagi per gli automobilisti coinvolti.