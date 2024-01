La compagnia di traghetti Grandi Navi Veloci (GNV) ha annunciato l’organizzazione di due giorni di recruiting, previsti per mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, al fine di selezionare 500 nuove figure professionali. Questa iniziativa rientra nella campagna di assunzioni pianificata per far fronte alle necessità della prossima stagione estiva e offrire nuove opportunità di lavoro a bordo delle navi.

Luogo e Orari delle Selezioni

Il primo appuntamento per i recruiting day avrà luogo a Torre del Greco, presso l’Hotel Poseidon in Via Cesare Battisti 80. Le selezioni si svolgeranno mercoledì 24 gennaio dalle 14:00 alle 19:00 e giovedì 25 gennaio dalle 9:00 alle 17:00.

Figure Ricercate

Grandi Navi Veloci è alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui garzoni e piccoli di camera, cuochi, pizzaioli e commissari. L’azienda offre opportunità per candidati con diversi livelli di esperienza e seniority. Si cercano in particolare professionisti di Macchina e di Coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’Hotel, compresi commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera.

Colloqui Conoscitivi

Durante le due giornate di selezione, si svolgeranno colloqui conoscitivi con i candidati, dando loro l’opportunità di conoscere meglio l’azienda, comprendere la vita a bordo e esplorare i potenziali percorsi di carriera all’interno della Compagnia.

Requisiti e Documenti Richiesti

I candidati interessati dovranno presentare una copia aggiornata del proprio curriculum vitae (CV). Inoltre, GNV è alla ricerca di candidati che possiedano competenze linguistiche, con particolare enfasi sulla lingua araba, francese e spagnola.

Prospettive Future

Grandi Navi Veloci continua a consolidare il proprio team per garantire un servizio di qualità durante la stagione estiva e offrire opportunità di crescita professionale ai nuovi ingressi. L’azienda si prepara ad accogliere e formare nuovi talenti per contribuire al successo delle operazioni marittime.