La notte tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo non è stata priva di incidenti nel territorio di San Marzano sul Sarno e Nocera Inferiore, dove un uomo è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un petardo che aveva in tasca. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo del servizio medico di emergenza, che ha trasportato il ferito presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per ricevere cure immediate. Le circostanze precise dell’accaduto sono ancora al centro delle indagini, ma sembra che il petardo, presumibilmente maneggiato dall’uomo stesso, abbia avuto un’esplosione accidentale causando diverse escoriazioni alla sua pancia. I dolori lamentati dal ferito hanno richiesto cure mediche urgenti, evidenziando la gravità dell’incidente.

Parallelamente, sempre nel contesto delle celebrazioni di fine anno, un incendio ha distrutto un’auto parcheggiata a Nocera Superiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine per domare le fiamme e gestire la situazione. Al momento, non è chiaro se l’incendio dell’auto sia causato da un’azione mirata, come conseguenza diretta dell’esplosione di un petardo o di un fuoco d’artificio, o se sia frutto di altre circostanze legate ai festeggiamenti.