I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno gettato luce sull’orrendo omicidio di Domenicantonio Vallega, avvenuto il 3 marzo del 2022 tra i comuni di Acerra e Marigliano. Circa un anno dopo, la Procura di Nola ha richiesto e ottenuto l’arresto di M. M. e F. M., rispettivamente di 39 e 51 anni, colpevoli dell’atroce delitto. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, la sera del 3 marzo 2022, i due amanti avrebbero commesso il crimine all’interno della loro abitazione. Vallega sarebbe rimasto gravemente ferito durante un tragico episodio di violenza, per poi essere soppresso e nascosto nel suo veicolo. I responsabili avrebbero quindi appiccato un incendio all’autovettura, con la vittima ancora agonizzante al suo interno.

La macabra scoperta ha sconvolto la comunità locale, sottolineando l’aspetto passionale e violento del delitto. I Carabinieri, agendo con prontezza e professionalità, sono riusciti a ricostruire la dinamica del crimine e a individuare i colpevoli, che sono successivamente arrestati su mandato della Procura di Nola.

Il caso evidenzia la complessità delle dinamiche relazionali e il pericolo che può scaturirne in determinate situazioni. L’indagine e l’arresto dimostrano anche l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel garantire giustizia per le vittime di crimini violenti, soprattutto quando si tratta di delitti complessi e orchestrati con accortezza per nascondere le prove.