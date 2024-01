Un uomo di 46 anni, residente ad Afragola, arrestato dalla polizia per porto di arma clandestina in luogo pubblico. L’uomo, che girava armato fino ai denti, è bloccato mentre si trovava in via Salicelle, ad Afragola, durante un servizio di controllo effettuato dal locale commissariato di polizia. Gli agenti hanno notato l’uomo impugnare un coltello e, una volta resosi conto di essere sotto controllo, ha tentato di allontanarsi nel tentativo di eludere la situazione. Tuttavia, è finito rapidamente raggiunto e fermato dagli agenti.

Nel corso della perquisizione, sono trovati diversi oggetti che hanno portato a ulteriori denunce. Nella tasca del suo giubbotto rinvenuta una pistola di calibro 380, mentre nel suo borsello sono trovati cinque cellulari. Inoltre, l’uomo portava con sé ben cinque coltelli, con lunghezze comprese tra i 14 e i 15 centimetri.

Oltre all’accusa di porto di arma clandestina in luogo pubblico, l’uomo è denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. La presenza di una pistola e di coltelli di diverse dimensioni evidenzia la pericolosità della situazione, e l’arresto è effettuato per garantire la sicurezza pubblica.