Durante i normali servizi di vigilanza stradale, gli agenti della Polizia Stradale di Nola hanno effettuato un controllo su un veicolo FIAT 500 con targa francese, situato in via San Massimo a Nola. L’esito dell’accertamento ha portato a scoprire diverse irregolarità e legami con attività criminali. Dal controllo effettuato, gli agenti hanno rilevato che la targhetta identificativa del costruttore, posta nel vano motore del veicolo, differiva significativamente da quella originale. Inoltre, è emerso che l’automobile era segnalata come rubata nel novembre del 2022 a Grumo Nevano.

Il conducente del veicolo, un individuo di 39 anni residente a Nola e con precedenti di polizia, è denunciato per vari reati, tra cui riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato. Le azioni legali si estendono anche a diverse violazioni del codice della strada.

Come conseguenza delle attività illegali riscontrate, il veicolo è sottoposto a sequestro penale. L’azione della Polizia Stradale non solo ha permesso di intercettare un veicolo rubato, ma ha anche portato all’individuazione e alla denuncia del responsabile, contribuendo così a contrastare il riciclaggio di veicoli rubati nella zona.