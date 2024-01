Una tragedia ha colpito la comunità di Montemarano con la notizia del suicidio di un imprenditore di 38 anni, lasciando dietro di sé una compagna e due figli piccoli. La macabra scoperta è fatta da alcuni amici all’interno di un capannone dell’impresa di calcestruzzi situata alla periferia del paese. A lanciare l’allarme proprio la compagna dell’uomo, preoccupata dal fatto che l’imprenditore non era rientrato a casa. La terribile scoperta ha svelato che il 38enne ha deciso di mettere fine alla propria vita impiccandosi con una cintura.

La notizia ha sconvolto l’intera Alta Irpinia, poiché l’uomo era molto stimato e ben voluto nella comunità. La sua improvvisa e tragica scomparsa ha lasciato amici, familiari e conoscenti sotto choc, incapaci di trovare una spiegazione plausibile per il gesto estremo compiuto dall’imprenditore.

La mancanza di apparenti motivi per un gesto così drammatico ha reso ancora più difficile per coloro che lo conoscevano comprendere cosa abbia potuto spingere l’uomo a prendere una decisione così estrema. La comunità locale è unita nel dolore per la perdita di un membro così giovane e attivo, il cui contributo all’ambito imprenditoriale e alla vita del paese sarà fortemente rimpianto.