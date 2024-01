Una studentessa residente a Forino sta vivendo un incubo da oltre un mese, soggetta a continui attacchi da parte di un individuo che non ha ancora un nome e cognome, ma del quale esiste un identikit. L’ultimo episodio di violenza, avvenuto l’altro ieri, ha visto la giovane aggredita alle spalle da una persona che le ha sferrato uno schiaffo nei pressi della sua abitazione. La studentessa, frequentante un liceo a Salerno, ha subito l’ennesima aggressione, questa volta mentre si trovava nei paraggi di casa sua. Accompagnata dal padre e dalla madre, la ragazza si è recata prima alla Guardia medica del paese per ricevere cure e referti, per poi sporgere denuncia dai carabinieri della locale stazione.

Secondo il racconto della giovane, non è riuscita a vedere il suo aggressore in faccia, e nessun testimone presente al momento dell’aggressione ha notato nulla di sospetto. Questo rende ancora più difficile identificare e rintracciare l’uomo responsabile di queste violenze ricorrenti.

Il comune di Forino è ora in uno stato di apprensione, e la comunità è profondamente preoccupata per la sicurezza dei propri cittadini, in particolare dei giovani. Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ha intrapreso azioni immediate, dialogando con i carabinieri e collaborando strettamente con loro per garantire maggiori controlli e implementare una vigilanza dinamica nel tentativo di arginare la serie di aggressioni.