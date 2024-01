La tranquillità dell’area verde delle 13 discese di Sant’Antonio a Posillipo è stata interrotta da un incendio che ha coinvolto la zona nelle ultime ore. Secondo i residenti, l’origine del fuoco è stata una candela di compleanno gettata ancora accesa dal parapetto. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di festeggiamenti continui, spesso caratterizzati da esplosioni di fuochi d’artificio non autorizzati e pericolosi, come denunciano i residenti stessi.

Il Fuoco e le Cause:

L’incendio, causato presumibilmente da una candela di compleanno abbandonata in modo negligente, ha generato preoccupazione tra i residenti. Le immagini dell’area avvolta dalle fiamme sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli da parte dei cittadini, che hanno espresso preoccupazione per la situazione sempre più fuori controllo.

La Denuncia e le Lamentele:

I residenti lamentano festeggiamenti continui e fuochi d’artificio non autorizzati, sottolineando il rischio di situazioni pericolose. Borrelli, insieme ai consiglieri della Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, ha emesso una nota esprimendo preoccupazione riguardo alla situazione che rischia di sfuggire completamente di mano. Sottolineano che la zona delle 13 discese di Sant’Antonio è diventata teatro di feste abusivi con fuochi e rifiuti gettati in maniera irresponsabile.

Appello per l’Intervento Autoritario:

Borrelli, Caselli e Pascucci chiedono un intervento immediato per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente. Sottolineano l’importanza di un presidio fisso delle forze dell’ordine nei weekend per prevenire comportamenti pericolosi durante le celebrazioni giovanili. La fortuna ha evitato che le fiamme si propagassero oltre, ma si evidenzia la necessità di garantire la sicurezza di tutti attraverso azioni concrete.