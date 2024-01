Nel cuore della notte, la sezione radiomobile di Castellammare di Stabia si è resa protagonista di un’azione adrenalinica che sembra uscita da un film d’azione. Quello che doveva essere un turno di routine si è trasformato in un’inseguimento mozzafiato quando una Fiat Panda oscura con a bordo tre individui mascherati è identificata come un veicolo rubato poche ore prima. I carabinieri, prontamente, hanno dato il via a un inseguimento attraverso le strade della città, con la Panda che cercava disperatamente di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine. In un tentativo audace di evitare l’arresto, l’auto si è infilata in un vicolo stretto, ma la fuga è interrotta quando il veicolo è rimasto coinvolto in un incidente con un altro veicolo nelle vicinanze, causando un’improvvisa interruzione della fuga.

Mentre due passeggeri della Panda sono riusciti a dileguarsi rapidamente, il conducente è fuggito a piedi, trovando rifugio in un edificio locale. Ma la sua fuga è di breve durata quando è finito individuato e bloccato dai coraggiosi carabinieri, che hanno avuto la meglio nella caccia all’uomo. Identificato come Vincenzo Barba, 22 anni, già coinvolto in precedenti reati, è posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice. È accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono ancora in corso per identificare e rintracciare i complici coinvolti in questa rocambolesca fuga.