Si è concluso con l’arresto di un 19enne un inseguimento contromano sulla Circumvallazione esterna e lungo l’autostrada A1 nel Napoletano. Un carabiniere libero dal servizio ha notato nel parcheggio dello store Ikea di Afragola un’auto con a bordo tre persone che si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta. Quando il militare si è avvicinato, i tre sono scappati; il carabiniere ha contattato la centrale operativa ed è scattato l’inseguimento. Inseguiti dai carabinieri, l’auto con a bordo i tre uomini ha imboccato contromano prima la circumvallazione esterna di Casoria, poi l’autostrada A1; durante la corsa hanno speronato un altro veicolo, senza per fortuna provocare scontri.

I tre fuggitivi hanno abbandonato l’auto in una piazzola di sosta davanti alla sezione di Polizia stradale e hanno proseguito la fuga a piedi, attraversando l’intera carreggiata autostradale; dall’altro lato però hanno trovato una seconda pattuglia. Il 19enne è arrestato, mentre gli altri due sono riusciti a scappare. Nella loro auto sono trovati strumenti per lo scasso, sulla carrozzeria due targhe appartenenti ad un’auto rubata. Il 19enne è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio, mentre proseguono le ricerche dei due complici.