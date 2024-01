La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno-Nocera Inferiore, via Cava de’ Tirreni, rimane interrotta a causa di un franamento causato dalle avverse condizioni meteorologiche. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Salerno, al confine con Vietri sul Mare, costringendo alla sospensione temporanea dei servizi ferroviari.

Intervento dei Vigili del Fuoco:

I vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività per gestire la situazione e ripristinare le condizioni di sicurezza. Tuttavia, al momento, la circolazione ferroviaria sulla tratta interessata rimane interrotta in attesa di ulteriori verifiche e interventi.

Lavori in Corso e Aggiornamenti:

I tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) sono attualmente al lavoro per valutare i danni e ripristinare la linea ferroviaria. Nelle prossime ore, verranno forniti ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sui tempi previsti per la riattivazione della tratta.

Servizio Sostitutivo con Autobus:

A causa dell’interruzione della linea, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire un’alternativa di trasporto ai pendolari tra Salerno e Nocera Inferiore. Gli utenti sono invitati a verificare gli orari e le modalità di utilizzo del servizio sostitutivo.

Disagi per i Pendolari:

La sospensione della circolazione ferroviaria causa disagi significativi per i pendolari che solitamente utilizzano questa tratta per i loro spostamenti giornalieri. Si spera in una tempestiva risoluzione dei problemi al fine di ripristinare la normale offerta ferroviaria nel minor tempo possibile.